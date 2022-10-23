من اصول هندية.. وزير المالية البريطاني السابق يعلن ترشحه لتولي رئاسة الوزراء

2022/10/23 | 22:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى دومينيك راب، أحد داعمي سوناك، أن يكون اللقاء من أجل إبرام صفقة بشأن منصب رئيس الوزراء.

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