تأجيل إضافي وموعد جديد للاعلان عن كابينة السوداني

2022/10/23 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادرجح عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، اليوم الاحد، تقديم المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني كابينته الوزارية الخميس المقبل، مبينا ان السوداني سيوزع 23 حقيبة وزارية بحسب النقاط الانتخابية.وقال راضي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "المكلف برئاسة الحكومة محمد شياع السوداني يعمل بصمت هو ولجنة لاختيار الوزراء ولم يكلف متحدثا رسميا والكتل السياسية تعمل معه مباشرة وفق استحقاقاتها".واضاف ان "23 وزارة ستشكل حكومة السوداني وتتوزع على الكتل السياسية بحسب النقاط"، مؤكدا ان "طروحات عديدة من بينها تقديم 3 مرشحين لكل وزارة وترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف "واشار الى ان "أسلوب توزيع الوزارات على وفق النقاط وقد اعطى للقوى السياسية استحقاقها وسيكون الخميس المقبل موعدا سيتم لإعلان عن تشكيل الحكومة والتصويت عليها في البرلمان".

ويعد هذا اول اعلان عن تمديد اضافي لموعد اعلان الحكومة بعد ترجيحات بعقد الجلسة بين يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الاسبوع.

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