صفقة محتملة.. ازاحة الصدريين من الدولة مقابل إيقاف استهداف المصالح الاميركية!-عاجل

2022/10/23 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير في الشأن الاميركي رمضان البدران، اليوم الاحد، عن سبب توقف استهداف المصالح الاميركية في العراق، مبينا ان قادة الاطار يرغبون ببقاء حكومة محمد شياع السوداني المقربة منهم مستقرة.

وقال البدران في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الفصائل المسلحة والمقاومة تسعى الى التهدئة مع امريكا ولا تنوي استهداف مصالحه مطلقا بهذا التوقيت".

واضاف ان "التوقيت حساس وبحاجة الى التهدئة من اجل الحصول على الدعم الدولي والاعتراف والتعاطي مع حكومة محمد شياع السوداني"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة ستطلب من الحكومة استمرار عدم استهداف ارتالها وسفارتها في العراق من اجل استمرار الدعم".

واشار إلى أن "مصالح الفصائل تكمن في التهدئة من اجل خوض بعض الاصلاحات في مفاصل الدولة وقد تكون ازاحة التيار الصدري من الدولة والمؤسسات ضمن استراتيجية تشكيل الحكومة".

ولاقى انتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة، مباركة الامم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية متمثلة بسفاراتها في العراق.

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