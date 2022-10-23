السيول الأخيرة تفشل بطمأنة إدارة سد دربندخان.. مخاوف الجفاف مستمرة

2022/10/23 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أكد مدير سد دربندخان رحمن خاني، اليوم الأحد، أن الأمطار الأخيرة التي هطلت على السليمانية لم تكن بمستوى كبير.

وقال خاني لـ(بغداد اليوم)، إن "مخاوف أزمة المياه والجفاف القاتل ماتزال قائمة بسبب انخفاض مناسيب المياه في السد لمستويات كبيرة".

وأضاف أنه "بسبب خفض حصة العراق، فأن آلاف الدونمات من المحاصيل الزراعية قد تأثرت بشكل كبير، وفي حال لم يكن هناك موسم أمطار مشجع، فنحن نواجه أزمة كبيرة جدا".

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