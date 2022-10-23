قيادي بالفتح: السوداني وصل إلى المراحل النهائية لتشكيل حكومته

2022/10/23 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القيادي في تحالف الفتح النائب عبد الأمير المياحي، اليوم الاحد، وصول رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى المراحل النهائية لإكمال كابينته وتمريرها من البرلمان.

وقال المياحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “السوداني يسير بخطى مدروسة لغرض إكمال كابينته”، مبينا أن “المكلف وبعد أن منحه الإطار الحرية في اختيار الشخصيات المناسبة للوزارات الشيعية في حكومته فقد مضى سريعا للحوار مع باقي المكونات لغرض إكمال الحوار تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان”.

تأتي هذه التصريحات وسط تضارب المعلومات حول خلافات حتى داخل الاطار التنسيقي بشأن الحقائب الوزارية، ولاسيما وزارة الداخلية الا ان تصريحات اطراف الاطار التنسيقي مستمرة بإيضاح عدم وجود معرقلات امام السوداني ولاسيما فيما يخص الوزارات الشيعية.

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