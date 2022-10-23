نيوكاسل يونايتد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى

2022/10/23 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على توتنهام هوتسبير بهدفين لواحد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرض الأخير، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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