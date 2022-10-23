نادي دهوك يوضح حقيقة استقالة رئيسه

2022/10/23 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نادي دهوك الرياضي حقيقة استقالة رئيسه عبد الله جلال من منصبه.وذكر النادي في بيان أن “إدارة نادي دهوك تود أن توضح لجمهورها أنه لاصحة للانباء التي أنتشرت عن استقالة رئيس النادي عبدالله جلال لكن الأوضاع الحالية التي يمر فيها النادي غير عادية وستؤثر على مشوار الفريق في الدوري”.وتابع أن “إدارة […]

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