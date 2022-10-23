2022/10/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصوّر الإخباري بين الأساسيات والتقنيات – علي باسم عبد الحميد يعد المصور الاخباري من المرتكزات الأساسية في عملية أنتاج النشرة الاخبارية فهو صاحب السرد الصوري المتمثلة باللقطات الموافقة للسرد الادبي المكتوب وناتج هاتين العمليتين الصحفيتين بعد المونتاج أنتاج التقرير أو الخبر الذي سيعرض على شاشة التلفاز .حيث تقع على عاتق المصور تصوير لقطات عالية الجودة […]

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