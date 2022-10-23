2022/10/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراق الفرهود – ياس خضير البياتي الحرب في العراق مازالت قائمة.يلعلع فيه صوت الرصاص، ويكثر ضحايا القضية، وينتشر غبار الأحزان، ويُهدّم فيه بهجة البشر في العيش، وينشط اليأس في النفوس.حرب تلد حروبا أخرى، وأزمة تلد أزمات أخرى.بلد ولاّد التناقضات؛ يصنع عبقرية المكان والعقل، وينتج بالمقابل تفاهات البشر من الحواسم في ملاجئ المكبات […]

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