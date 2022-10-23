2022/10/23 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خارج العراق أغلى – وليد عبد الحسين جبر بعد عام 2003 عاد كثير من العراقيين من خارج العراق نتيجة هروبهم منه أبان حكم نظام صدام و ظهرت قضية التفرقة بين عراقيي الداخل و عراقيي الخارج سواء على مستوى العمل الحزبي او السياسي او على مستوى الواقع الاجتماعي و الاقتصادي ، وكنت اعتقد ان هذا التمايز […]

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