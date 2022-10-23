2022/10/23 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UCOh1b9mFGk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارات السوداني وزعت وفق المحاصصة.. 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و4 للكورد | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارات السوداني وزعت وفق المحاصصة.. 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و4 للكورد | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).