واشنطن ترفض ادعاء موسكو بشأن

2022/10/23 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأحد، أن تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية، هي "خاطئة بوضوح".

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