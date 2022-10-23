تحديد موعد حسم كابينة السوداني.. تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي - عاجل

2022/10/23 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

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الإطار التنسيقي خلال اجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل

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