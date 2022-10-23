الحكيم يؤكد المضي بتشكيل حكومة

2022/10/23 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

في لقائنا مع السيد يوست هليترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، أكدنا أهمية دعم الحوار بين دول المنطقة، وبيّنا أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات ، فيما أشرنا إلى الدور المحوري الذي لعبه العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة وإدامة الحوار الثنائي والتواصل المباشر، وحثثنا الجميع على صياغة معادلة تضمن مصالح البلدان وتحفظ سيادتها.



في الشأن العراقي أكدنا المضي قدما بتشكيل حكومة الخدمة الوطنية، وأهمية أن تعمل الحكومة القادمة على تجسير العلاقة بين المواطن والنظام السياسي.https://t.me/ammar_alhakeemFacebook | Twitter | Instagram | YouTube | Website | TikTok |

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