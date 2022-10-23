عودة المنظومة الوطنية للطاقة في البصرة بنسبة 90%

2022/10/23 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، مساء الاحد، عن عودة 90 % من المحطات والخطوط للعمل. وقال مدير عام الشركة زياد علي فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، "ارتفاع الرطوبة بنسبة 100 % تسبب بخروج الخطوط بالمحطة بعد ان تعرضت إلى فلاش اوفر عالي أدى إلى خروجها اي ان الخطوط فصلت بالمحطة بعد ان حدث خلل بمصدر التغذية ( محطة كهرباء شط البصرة )". واضاف انه "بعد إعادة الخطوط وصل الانتاج إلى 3000 ميكا اما الحمل على الإنتاج وصل إلى 2800 ميكا وجاري إعادة الإنتاج إلى ما هو عليه خلال ساعات اليوم اي بحلول منتصف الليل ستعود الطاقة إلى وضعها الطبيعي". وشهدت اغلب مناطق البصرة انقطاع كامل بالمنظومة الوطنية بعد حدوث خلل بأحدى المحطات أدى إلى خروج اغلب الخطوط عن الخدمة.

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