شاهد بالفيديو.. معلومة خطيرة حول اتفاق القوى السياسية العراقية على هذا القرار !!

2022/10/23 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KKhcg-jb_hs

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