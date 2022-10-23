ترجيحات عقد جلسة منح ” الثقة “

2022/10/23 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح النائب عن الاطار التنسيقي، محمد الشمري، اليوم الاحد، عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع المقبل.وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب الكابينة الحكومية ومنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف ستعقد اما في نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل”.واضاف “لا توجد تأكيدات حتى الان حول انعقاد جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل انما متى ما انجز السوداني كابينتة الوزارية ستعلن رسمياً”.واشار الشمري، الى ان “جميع الاحتمالات واردة فمن الممكن ان تمرر الكابينة الحكومية كاملة او نصف زائداً واحد”.

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