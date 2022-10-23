’تحالف عزم’ يهاجم الحلبوسي على خلفية تقسيم الوزارات

2022/10/23 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم النائب عن تحالف “عزم” أحمد الجبوري، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في إطار توزيع وزارات الحكومة المرتقبة، فيما أشار إلى أن الاخير يتعامل مع تحالفنا كمكونات.وقال الجبوري في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إنه “ليس من المعقول أن يقول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتحالفنا: خذوا وزارة الدفاع، وهو […]

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