مصر.. الحكومة تبحث عن حلول لتحديات الاقتصاد المصري.. وخبراء يؤكدون أهمية ملف الصناعة

2022/10/23 | 23:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، الأحد، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي 2022، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار مجتمعي للتوصل لحلول للتحديات الاقتصادية، بمشاركة 21 جهة محلية ودولية واقتصاديين ومفكرين.وأكد خبراء أهمية انعقاد المؤتمر في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم العالمي، وحددوا أبرز الملفات التي يجب أن تعرض خلال المؤتمر وهي الصناعة، وإصلاح السياستين المالية والنقدية.

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