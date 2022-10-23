2022/10/23 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تضامن عدد كبير من المصريين مع قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وذهب بعضهم إلى القيام بتصرفات تعتبر غريبة نوعاً ما، إذ لجأ صاحب مقهى في مصر إلى منع ارتياد مقهاه من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صاحب مقهى يمنع دخول أي شخص اسمه حسام تضامناً مع شيرين..صورة المركز الخبري الوطني.

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