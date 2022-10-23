2022/10/23 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رجح رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فيكتور بونداريف، وقف واشنطن الدعم المالي والعسكري لنظام كييف إن فاز الجمهوريون في الانتخابات الأمريكية المقبلة.وكتب بونداريف على “تيليغرام”: “يمكننا أن نتوقع، إذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول روسي يرجح وقف واشنطن دعمها العسكري والمالي لكييف المركز الخبري الوطني.

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