2022/10/24 | 00:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاحد 10/23/2022.عضو ائتلاف دولة...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة: حصة الإطار 12 وزارة والحقائب وفق النقاط أولاً على المسلة.

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