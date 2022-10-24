تحديد موعد حسم كابينة السوداني.. تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي

2022/10/24 | 00:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن ابرز مخرجات اجتماع قادة الاطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال المصدر في حديث صحفي ان “قادة الإطار التنسيقي وخلال اجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل”.

وتستمر الخلافات السياسية بين جميع الكتل من اجل الحصول على الحقائب الوزارية الخاصة بكابينة السوداني وسط جدال سياسي حاد بين قادة الاطار حول توزيع وزارات النفط والداخلية والمالية.

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