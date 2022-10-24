بوريس جونسون ينسحب من سباق انتخابات رئيس الوزراء

2022/10/24 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون انسحابه من سباق انتخابات زعيم حزب المحافظين، ورئاسة الوزراء.

جونسون يحظى بدعم البرلمانيين لخوض الانتخاباتووفقا لقناة "سكاي نيوز"، حصل جونسون على دعم 59 نائبا محافظا، لكنه احتاج إلى 100 صوت لمواصلة السباق.

وقال جونسون: "لا يمكنك الحكم بفعالية ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان، حصلت على 102 صوت لكنني توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن ترشحي لن يكون أمرا صائبا".

كما كشفت القناة أنه بعد إعلان ليز تراس استقالتها، قطع جونسون إجازته في جمهورية الدومينيكان وعاد إلى بريطانيا مع أسرته لخوض الانتخابات.

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