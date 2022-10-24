الاسدي: الإطار يخولُ رئيس الوزراء المكلّف باختيارِ وزرائه من بين المرشحين بعيداً عن التحاصص

2022/10/24 | 01:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم الاثنين، ان الاطار التنسيقي خولُ رئيس الوزراء المكلّف باختيارِ وزرائه من بين المرشحين بعيداً عن التحاصص.وقال الاسدي في تغريدة عبر تويتر وتابعتها ايرث نيوز “لكي تكونَ حكومة ناجحة وقوية ومسؤولة وفريق وزاري منسجم الإطار يخولُ رئيس الوزراء المكلّف باختيارِ وزرائه من بين المرشحين حسب […]

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