2022/10/24 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزاع عشائري في منطقة المعلمين التابعة لبغداد الجديدة شرقي العاصمة (فيديو)

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