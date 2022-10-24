2022/10/24 | 01:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: افادت مصادر، الأحد، المسلة، بان عقدة توزيع الوزارات لم تحل بعد بسبب...

ظهرت المقالة الجلسة المرتقبة تحسم 15 وزارة..والشيعية تتفاوض..



والخارجية للكرد والدفاع محور صراع السنة أولاً على المسلة.

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