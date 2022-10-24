العراق.. محاولات لإعادة الاعتبار لزراعة النخيل وإنتاج التمور

2022/10/24 | 01:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول عدد من المزارعين العراقيين إعادة الاعتبار لزراعة النخيل وإنتاج التمور بعد سنوات من الإهمال وتراجع أعداد النخيل في البلاد.ويقدر عدد أشجار النخيل في العراق حاليا بـ 18 مليون نخلة.

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