2022/10/24 | 01:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: taoKB5TJgdI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاسم الغرابي: المحكمة الاتحادية اجهضت مشروع الاغلبية الوطنية لتصبح العملية توافقية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاسم الغرابي: المحكمة الاتحادية اجهضت مشروع الاغلبية الوطنية لتصبح العملية توافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).