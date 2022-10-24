حماس وغيرها.. من أين تستمد القدرة على فعل كل هذا!

2022/10/24 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عشر سنوات من القطيعة، وفي نفس اليوم الذي كان وفد قيادي فلسطيني، برئاسة حركة حماس، يقوم بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد؛ فإن زعيم حركة فتح والرئيس الفلسطيني كان يقلد فنانة سورية شديدة الولاء والارتباط بالنظام السوري وساما، ويمنحها الجنسية وجواز سفر فلسطينيا دبلوماسيا.

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