سوناك يعلن رسميا ترشحه لرئاسة حكومة بريطانيا

2022/10/24 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير المال البريطاني السابق، ريشي سوناك، الأحد، ترشحه لرئاسة الوزراء عشية إغلاق باب المشاركة في الانتخابات داخل حزب المحافظين، فيما أعلن، بوريس جونسون، انسحابه من السباق.

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