الضحك في زمن الحرب -حسن النواب

2022/10/24 | 03:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭(‬‮١‬‭)‬ في‭ ‬إحدى‭ ‬إجازاتي‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬الحرب؛‭ ‬طُرقتْ‭ ‬باب‭ ‬الغرفة‭ ‬التي‭ ‬نمضي‭ ‬فيها‭ ‬أيام‭ ‬الإجازة‭ ‬نحنُ‭ ‬الأخوة‭ ‬الثلاثة؛‭ ‬نحتسي‭ ‬دمع‭ ‬عذاباتنا‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب؛‭ ‬كان‭ ‬الطارق‭ ‬أبي‭ ‬رحمهُ‭ ‬الله،‭ ‬سارعتُ‭ ‬لإخفاء‭ ‬قنينة‭ ‬ابنة‭ ‬الكروم‭ ‬تحت‭ ‬السرير‭ ‬مع‭ ‬الكأس‭ ‬احتراماً‭ ‬لحضورهِ؛‭ ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬الغرفة‭ ‬كانت‭ ‬رائحة‭ ‬ابنة‭ ‬الكروم‭ ‬طاغية‭ ‬ومن‭ ‬المؤكَّد‭ ‬استنشقها؛‭ ‬جلس‭ ‬بجواري‭ ‬على‭ ‬حافة‭ […]

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