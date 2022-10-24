2022/10/24 | 03:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (١) في إحدى إجازاتي من جبهة الحرب؛ طُرقتْ باب الغرفة التي نمضي فيها أيام الإجازة نحنُ الأخوة الثلاثة؛ نحتسي دمع عذاباتنا من ويلات الحرب؛ كان الطارق أبي رحمهُ الله، سارعتُ لإخفاء قنينة ابنة الكروم تحت السرير مع الكأس احتراماً لحضورهِ؛ عندما دخل الغرفة كانت رائحة ابنة الكروم طاغية ومن المؤكَّد استنشقها؛ جلس بجواري على حافة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضحك في زمن الحرب -حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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