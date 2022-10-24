العراقيون البارعون في الحماقة

2022/10/24 | 03:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إبراهيم الزبيدي حين يكون الزعيم السياسي المسؤولُ عن جماعة أو حكومة أسير الحقد الشخصي المَرَضي على شخص أو فكرة أو عقيدة أو طائفة فإنه يتحول إلى كارثة لا تدمره وحده،...أكمل القراءة ←

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