عن تجربة مصطفى الكاظمي

2022/10/24 | 03:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله سيندم العراقيون طويلا على خروج مصطفى الكاظمي من موقع رئيس الوزراء، خصوصا أنّ الرجل كان يتطلع إلى إعادة العراق إلى العراقيين، على الرغم من اعتراض من سمّاهم “الحيتان”...أكمل القراءة ←

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