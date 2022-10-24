روسيا تروج ادعاءات بشأنها.. ما هي

2022/10/24 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحدث اتهام من نوعه، قالت موسكو إن أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة قذرة" على جنود الجيش الروسي الذين يحتلون أجزاء واسعة من البلاد.

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