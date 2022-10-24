2022/10/24 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلق سياسة الصين الخالية من كوفيد حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على النفط الخام حتى عام 2023، وفقا لمقال للمحلل أليكس كيماني، منشور على موقع Oil Price، المتخصص بمتابعة أسعار النفط والغاز.

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