الأمن المغربي و

2022/10/24 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنسق المديرية العامة للأمن بالغرب مع شركة "ميتا" لإطلاق برنامج متكامل جديد للإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.

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