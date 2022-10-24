بسبب القمة العربية.. قرار جزائري بشأن

2022/10/24 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي بالجزائر، اعتماد الدراسة عن بعد في جامعات العاصمة ومدينة تيبازة، خلال الفترة المتزامنة مع انعقاد القمة العربية التي تنعقد بداية الشهر المقبل.

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