2022/10/24 | 08:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - خط احمر ٢٠٢٢ - الحلقة ٥٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7yHAomTAK7w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - خط احمر ٢٠٢٢ - الحلقة ٥٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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