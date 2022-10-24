"فقد إحدى عينيه وشُلّت يده".. وكيل سلمان رشدي يكشف تطورات حالته بعد هجوم الطعن

2022/10/24 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أندرو ويلي، الوكيل الأدبي للكاتب الروائي البريطاني ذي الأصل الهندي سلمان رشدي، أن الأخير فقد بصره بإحدى عينيه، وإحدى يديه "عاجزة" إثر هجوم الطعن الذي تعرض له في أغسطس/ آب الماضي.

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