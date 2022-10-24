بغداد تؤجل فكرة إلغاء ’وديان الموت’ مع طهران لثلاثة اسباب

2022/10/24 | 08:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي رفيع، الاثنين، عن تأجيل بغداد فكرة الغاء "وديان الموت" مع طهران شرق ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "الحدود بين العراق وايران من جهة قاطع شرق ديالى في ناحيتي مندلي وقزانية وصولا الى خانقين تضم ودياناً ومنحدرات تحوي مئات الالوف من الالغام والمقذوفات الحربية التي تعود لحرب الثمانيات من القرن الماضي وهي تمتد لمسافات كبيرة تصل من 30 -60 كم وربما اكثر".

وأضاف، أن "الجهات العليا في بغداد اجلت فكرة الغاء وديان الموت من خلال دفع فرق الهندسة لرفع كميات كبيرة من الالغام والمقذوفات الى اشعار اخر رغم انها بدأت المرحلة الاولى قبيل احداث حزيران 2014 وتم رفع الالاف من الالغام لكن تم الغاء فكرة اكمالها بسبب الاوضاع الامنية انذاك".

واشار الى أن "تاجيل فكرة الغاء وديان الموت مرتبطة بـ3 اسباب رئيسية هي ابقاؤها بمثابة خط صد امام اي عمليات تهريب او تسلل بالاضافة الى ان كلفة رفع هذه الالغام والجهود التي يمكن ان تبذل كبيرة خاصة مع الاعداد الهائلة بالاضافة الى انها مناطق نائية لاتشكل حاليا مصدر تهديد لحياة المدنيين بشكل مباشر".

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