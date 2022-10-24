بعد قرار ترحيله.. مهاجر يحاول اغتصاب قاضية

2022/10/24 | 09:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة فتحت تحقيقا في محاولة اغتصاب..

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