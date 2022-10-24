نائب السوداني: تم قبول غالبية المرشحين للمناصب الوزارية ولم يحدث تغيير كبير بين الكتل

2022/10/24 | 09:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بشار الساعدي نائب الامين العام لتيار الفراتين محمد شياع السوداني، ان “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني قبل بغالبية المرشحين للمناصب الوزارية، ولن يحدث تغيير كبير في تبادل الوزارات بين الكتل السياسية”، مبيناً ان “جميع المحاولات تبذل من اجل … Readmore

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