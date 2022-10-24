دراسة المانية صادمة: فيروس كورونا مصنع مخبرياً بنسبة 99.9% ومعدل وراثياً بشكل متعمد

2022/10/24 | 09:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة أجراها ثلاثة علماء ألمان أنهم عثروا على دليل أصل مخبري لفيروس كورونا، وأن 99.9% من الفيروس تم صنعه وانتاجه داخل مختبر.وقال فالنتين بروتيل، أحد المشاركي في الدراسة، والذي حصل على درجة الدكتوراه في علم المناعة في عام … Readmore

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