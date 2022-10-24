2022/10/24 | 09:16 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت دراسة أجراها ثلاثة علماء ألمان أنهم عثروا على دليل أصل مخبري لفيروس كورونا، وأن 99.9% من الفيروس تم صنعه وانتاجه داخل مختبر.
وقال فالنتين بروتيل، أحد المشاركي في الدراسة، والذي حصل على درجة الدكتوراه في علم المناعة في عام … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة المانية صادمة: فيروس كورونا مصنع مخبرياً بنسبة 99.9% ومعدل وراثياً بشكل متعمد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال فالنتين بروتيل، أحد المشاركي في الدراسة، والذي حصل على درجة الدكتوراه في علم المناعة في عام … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة المانية صادمة: فيروس كورونا مصنع مخبرياً بنسبة 99.9% ومعدل وراثياً بشكل متعمد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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