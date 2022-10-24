ماسك يرجئ الإعلان عن

2022/10/24 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملياردير إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر الأحد، عن تأجيل موعد العرض "show & tell" الذي ستنظمه شركته "نيورالينك"، للإعلان عن تفاصيل مشروع زرع شرائح في الدماغ البشري، إلى 30 نوفمبر القادم، دون أن يقدم مزيدا من المعلومات.

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