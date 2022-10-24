الدوري الممتاز ينطلق بجولة جديدة اليوم

2022/10/24 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق اليوم الاثنين، مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات في 3 محافظات.

ويحل الزوراء ضيفاً على الديوانية في ملعب الكوت عند الساعة الثالثة عصراً.

وفي ثاني المباريات، سيلاقي نفط الوسط فريق دهوك على ملعب النجف الدولي عند الساعة 5 و15 دقيقة.

وفي ذات التوقيت، يلاعب النفط فريق الشرطة على ملعب المدينة الدولي.

وسيواجه الكهرباء فريق القوة الجوية على ملعب الزوراء عند الساعة السابعة و30 دقيقة.

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