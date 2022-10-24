الاعمار تعلن تفاصيل أعمال مشروع في بغداد سيخفف الاختناقات المرورية

2022/10/24 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق مدخل بغداد الشمالي، مبينة ان المشروع سيخفف الاختناقات المرورية.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الملاكات الفنية والهندسية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تواصل تنفيذ اعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد ـ كركوك عند مدخل (بغداد ـ ديالى) للمقطع الممتد من منطقة قوس بوب الشام الى بوابة الراشدية، بنسبة انجاز بلغت نحو 45%، وطول يبلغ نحو 10 كم".

واضاف ان "العمل يتضمن تعريض الطريق من 10م ليصبح بعرض 16م لممري الذهاب والاياب، وفرشه بطبقة اسفلت سطحية معاملة بالبوليمير مع تنفيذ طريق خدمي على جهتي الممرين بعرض 8م، وتأثيث الطريق بالاسيجة الوقائية والتخطيط واللوحات المرورية والبلاط المقرنص على جانبي الطريق، فضلاً عن انشاء مجسرين فوقانيين ومجسر تحتاني لتقاطعات المناطق السكنية مع جسرين حديثين للمشاة".

وتابع ان "المشروع سيسهم في تسهيل انسيابية حركة المركبات المارة على الطريق، وفك الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة سالكيه"، مشيراً الى انه "تم حسم التعارضات الواقعة على الطريق من انابيب الماء والكهرباء والكيبل الضوئي، وكذلك رفع التجاوزات الحاصلة على الطريق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

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