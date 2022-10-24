الرافدين: تواصل منح القروض وفروعنا تشهد اقبالا واسعا

2022/10/24 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن تواصل فروعه في بغداد والمحافظات بتقديم الخدمات المصرفية لزبائنه وبانسيابية ووتيرة متسارعة .



واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان فروعه تشهد اقبالا واسعا من قبل الزبائن لفتح الحسابات المصرفية والتقديم على القروض بمختلف انواعها والتسهيلات المصرفية الاخرى .

كما اشار البيان الى منح القروض الاستثمارية لأصحاب المشاريع والفرص الاستثمارية لتفعيل الاقتصاد الوطني.

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