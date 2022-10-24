زيلينسكي يرفض اتهامات روسيا بشأن استعداد كييف استخدام القنبلة القذرة

2022/10/24 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهامات موسكو في شأن استعداد كييف لاستفزازات عبر استخدام “القنبلة القذرة”، الأمر الذي أكده وزير الدفاع الروسي خلال مباحثات هاتفية مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إذا كانت … Readmore

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