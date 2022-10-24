نائب عن دولة القانون: لم يتأخر السوداني في تشكيل الحكومة وسيحسم هذا الملف في الايام القادمة

2022/10/24 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير تأخر تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أن حسم هذا الملف سيكون خلال الأيام المقبلة.وقالت القصير : إن “موضوع تأخر تشكيل الحكومة هو عار عن الصحة”، موضحة أن “10 أيام من تكليف السوداني … Readmore

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